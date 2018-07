Fermano Tir per un controllo: dal rimorchio spuntano 4 migranti

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - L'Italia ha chiuso i porti, la rotta balcanica è di fatto impraticabile, ma non ci sono alternative alla fuga se non si ha di che vivere e mangiare. O peggio ancora se si è perseguitati. E così i profughi, o i migranti economici come in molti preferiscono definirli alcuni anche se la differenziazione sta sempre più perdendo di senso, continuano, in un modo o nell'altro, ad arrivare. Spesso, quasi sempre per dirla tutta, rischiando la vita nel farlo. E questa sì è una triste...