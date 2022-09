Ponte San Nicolò, perde il controllo della Volvo, sfonda il guardrail e vola giù dal ponte: autista (forse illeso) scappa prima dei soccorsi

PONTE SAN NICOLO' - La notte scorsa, alle 3:45, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ponte San Nicolò per un’auto volata giù dal ponte di ferro dopo aver sfondato il guardrail: forse illeso l’autista, allontanatosi prima dell’arrivo dei soccorsi. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’autovettura Volvo, finita quasi a ridosso del fiume Bacchiglione e controllato la zona alla ricerca dell’autista con esito negativo. Sul posto le forze dell’ordine per capire chi fosse alla guida. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.