Operazione Bitcoin, arrestato un 21enne trevigiano: scaricava scatoloni di droga

PADOVA - La squadra Mobile di Padova ha arrestato, coinvolto nell'operazioneche lo scorso 9 ottobre aveva portato in carcere 22 persone tra cui Emanuele Lovato , ritenuto a capo del sodalizio criminale.Dopo l'esecuzione di quei provvedimenti, gli investigatori hanno continuato a raccogliere elementi di prova, riuscendo tra l'altro a definire il ruolo di Pasqualin. Il giovane è stato ripreso in più occasioni dalle telecamere installate in prossimità dellascaricavache gli arrivavano con corrieri. Gli inquirenti lo considerano un elemento ben inserito nel contesto criminale tanto da essere incaricato della gestione del denaro per il pagamento dei fornitori, con i quali si teneva in contatto mediante l' applicazione «wichr», erroneamente ritenuta dagli stessi intercettabile.