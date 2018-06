Noleggia una Peugeot 807 e sente puzza di bruciato: auto distrutta dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’auto lungo la Provinciale 38 ad Albettoniera di Rovolon. Il conducente mentre stava percorrendo la strada ha visto uscire del fumo dalle bocchette d’aria dalla Peugeot 807, si è subito fermato scendendo dall’auto mentre l’auto andava completamente a fuoco.I pompieri - accorsi da Abano Terme - hanno spento le fiamme e assistito il conducente dell’auto presa a noleggio, che ha accusato un malore. Il personale del suem del 118 ha portato via l’uomo per ulteriori accertamenti in ospedale. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della zona sono terminate dopo circa un’ora e mezza.