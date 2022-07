VIGONZA - Quella donna in bicicletta, dopo l'incidente dello scorso 14 febbraio, ha di fatto perso l'uso della gamba sinistra: resterà claudicante per il resto della sua vita. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, ha iscritto nel registro degli indagati per cooperazione in lesioni gravissime un camionista e i responsabili del cantiere stradale. Secondo l'accusa la ciclista ha sbattuto contro un cartello stradale a bordo strada e ha perso il controllo della bicicletta. In quel momento sopraggiungeva un autocarro, e la donna è stata investita. Erano le 19.30 del giorno di San Valentino in via Regia nel comune di Vigonza.

La cinquantunenne, nata in Romania ma residente in paese, è stata trasportata d'urgenza in ospedale da un'ambulanza del Suem 118. in via Regia è intervenuta anche la polizia locale. La donna è stata costretta a subire un lungo ricovero. Le sue condizioni sono apparse ai medici subito gravi, perchè oltre a un politraumatismo aveva riportato lo schiacciamento della gamba sinistra. Gli agenti della municipale, su mandato della Procura, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente stradale. La ciclista è andata a urtare il cartello stradale di inizio cantiere perché, secondo l'accusa, era stato posizionate male. La 51enne straniera dopo l'impatto ha perso l'equilibrio ed è finita investita dal mezzo pesante.

Il camionista di 46 anni residente a Stra, C.F. queste le sue iniziali, non è riuscito ad evitare la ciclista e l'ha schiacciata. Sia la bicicletta, sia l'autocarro sono stati posti sotto sequestro. Adesso l'autotrasportatore e i responsabili del cantiere, accusati di avere posizionato nel posto sbagliato il segnale stradale, rischiano di finire a processo. Tutti devono rispondere del reato di cooperazione in lesioni gravissime. La donna infatti ha perso l'uso della gamba sinistra, stritolata sotto le ruote del mezzo pesante. La 51enne straniera non potrà più correre, resterà claudicante per tutta la vita.