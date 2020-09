Gamba schiacciata dalla trave durante le operazioni di carico e scarico: operaio ricoverato

PADOVA - Incidente sul lavoro oggi a Padova. Alle 13:50, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale del Progresso per soccorrere un operaio, rimasto schiacciato ad una gamba da una trave, durante i lavori di carico scarico di un carro ferroviario.



La squadra dei pompieri arrivati con due automezzi tra cui l’autogru, ha collaborato con il personale del Suem al soccorso dell’uomo, il quale dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato trasferito in ospedale. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA