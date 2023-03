Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un campo dopo una spettacolare carambola

BORGORICCO - Incidente stradale oggi, 3 marzo, alle 14 in via Desman a. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese un uomo di 67 anni, I.G. di Fontaniva mentre procedeva al volante della sua auto ha perso il controllo del mezzo finendo ribaltato in un campo adiacente alla sede stradale. Nella spettacolare fuoriuscita, prima di fermarsi ribaltata, l'auto ha carambolato contro unposto nei pressi di un'abitazione privata. Il boato ha richiamato in strada numerosi testimoni che hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. Oltre agli agenti in via Desman sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del suem 118 e l'elisoccorso. L'uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all'ospedale di Camposampiero per tutti gli accertamenti clinici del caso.Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. A generare lo schianto potrebbero aver contribuito l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione. Viene invece esclusa la complicità di ulteriori mezzi in transito.