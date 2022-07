PADOVA - Chiude dopo 38 anni di attività la Pasticceria Artigiana di via Belzoni, storico luogo d’incontro per generazioni di universitari della zona del Portello che passavano quotidianamente per colazioni e rinfreschi di laurea. La motivazione che ha portato Olivo Fattin e la moglie Franca Stefan a questa decisione molto sofferta è la sempre maggiore difficoltà nel mantenere aperta l’attività. Negli anni infatti la zona del Portello ha visto sorgere sempre più attività gastronomiche e alimentari. Con la pandemia poi la situazione si è ulteriormente complicata e le abitudini della clientela universitaria sono molto cambiate. Ecco, quindi, che dopo quasi quarant'anni di attività i proprietari decidono di godersi la meritata pensione per dedicarsi ai figli e alla famiglia. Il lungo lavoro del pasticcere Olivo, della moglie Franca e della dipendente Monica Soraso è stato per tanti anni riconosciuto da una clientela estremamente affezionata, che mai come oggi dimostra la propria fedeltà con messaggi di affetto e ringraziamento per questa lunga storia.

«Quella di chiudere è una scelta difficile, ma abbiamo lavorato a lungo senza mai chiedere nulla a nessuno – afferma Franca – questo lavoro ci ha sempre dato molto, io e mio marito nutriamo una passione incredibile per questo mestiere e per tutte le persone che abbiamo conosciuto in questi lunghi anni. Mi hanno raccontato di una bambina che ogni mattina viene a prendere la pastina con le fragole e alla notizia che avremo chiuso è scoppiata in lacrime. Sono cose che rimangono nel cuore. Dal lato nostro abbiamo sempre fatto il possibile per essere onesti lavoratori e anche oggi che chiudiamo abbiamo voluto prima assicurare un posto di lavoro alla nostra dipendente, a cui siamo molto affezionati».

Il pasticcere Olivo si è sempre dato da fare nella vita: a soli 12 anni entra nel laboratorio della storica Pasticceria Friso a Pontecorvo, dove impara il mestiere per poi mettersi in propri. La specialità riconosciuta dall’intera clientela è sempre stata la torta di pere, accanto alle torte classiche della tradizione italiana e veneta.Per celebrare questa lunga storia e ringraziare tutti i clienti più affezionati, giovedì dalle 11 alle 12 i proprietari hanno organizzato un momento di convivialità per fare un brindisi e augurarsi il meglio per il futuro.