Passeggiata in campagna: 25enne si perde e vaga per ore, ricoverato

PADOVA - Va a fare una passeggiata a Collepaganello, nei pressi di Fabriano, con la famiglia ma perde l'orientamento e vaga per ore nella campagna. Brutta avventura a lieto fine per un 25enne di Padova, che è stato recuperato dopo qualche ora da una task force di soccorsi, dopo l'allarme lanciato dai familiari: disorientato e infreddolito, ma in complesso in buone condizioni. È stato ricoverato per qualche ora all'ospedale di Fabriano e poi dimesso. Si trovava a Fabriano con i genitori e un fratello per trascorrere le festività natalizie con alcuni parenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA