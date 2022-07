PADOVA - Al via il rinnovo delle aree gioco all'interno dei parchi cittadini. L'assessore al Verde pubblico Antonio Bressa, con il capo settore Ciro Degli Innocenti, ieri mattina, 18 luglio, ha effettuato un sopralluogo in alcuni parchi dove le aree ludiche destinate ai più piccoli sono oggetto di ammodernamento grazie al massiccio investimento di 2 milioni stanziato da palazzo Moroni.

Quali sono i lavori previsti

L'investimento, approvato lo scorso novembre, prevede interventi di rimozione e demolizione di strutture e di pavimentazioni per far posto a nuove istallazioni, oltre che la realizzazione di nuove aree gioco con la posa di nuove attrezzature ludiche, aree antitrauma in gomma colata come previsto dalle norme e sistemazioni generali dei giardini. Non solo, in alcune aree sono previste anche installazioni di nuovi arredi e attrezzature complementari che integreranno e miglioreranno la fruizione delle aree verdi da parte della cittadinanza, come ad esempio tavoli da pic-nic inclusivi e panchine. Gli interventi prevedono l'installazione di nuove strutture al parco San Carlo in via Paggi; l'ampliamento dell'area giochi del parco Morandi in via Duprè; la predisposizione di nuove strutture all'area giochi al parco Milcovich in via Jacopo da Montagnana; il completamento dell'area ludica del parco Iris in via Forcellini; la creazione di una nuova area ludica del parco Margherita Hack in via Cossa; il rinnovo completo dei giochi del parco degli Alpini in via Capitello; nuovi giochi al giardino del Borgo in via Franzela e il rinnovo completo dei giochi del giardino della Luna in via Ciamician. I lavori sono già iniziati al parco Milcovich, al parco Morandi, al giardino della Luna, al giardino del Borgo e al parco San Carlo. In alcuni casi, come il parco San Carlo e il giardino del Borgo, sono quasi ultimati e nel mese di settembre saranno aperti al pubblico. Dopo l'estate tutti i parchi interessati dall'ammodernamento saranno fruibili. Le nuove attrezzature per il gioco saranno strutture di vario tipo: giochi a molla, bilici, altalene, strutture multifunzione dotati di torri, pedane scivoli ed arrampicate, scale, tutte strutture che potranno essere utilizzate anche da persone con ridotta capacità motoria o sensoriale. Si stanno installando giostre certificate in metallo, come l'acciaio, e materiale plastico, ovvero capaci di garantire la resistenza non solo alle sollecitazioni dovute all'utilizzo, ma anche agli agenti atmosferici e al vandalismo, riducendo la necessità di interventi manutentivi.

Aree verdi punti d'incontro

«Questi interventi sono resi possibili grazie all'investimento di due milioni di euro voluto dall'amministrazione e da Chiara Gallani che mi ha preceduto in questo incarico ha commentato Bressa - Le aree verdi sono importanti punti di incontro e aggregazione dei cittadini e per questo richiedono attenzione, manutenzione, cura e investimenti per la loro implementazione».

«Sono sempre più apprezzate e vissute dai cittadini, secondo una tendenza che abbiamo visto affermarsi in particolare dopo la pandemia» ha aggiunto.