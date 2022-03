PADOVA - Via Dante, in pieno centro storico, ieri all’ora di pranzo è stata teatro di un incredibile incidente stradale. Un anziano, al volante della sua utilitaria, mentre effettuava il parcheggio ha investito la moglie appena scesa dall’auto.



I FATTI

Erano da poco passate le 12 quando, procedendo a passo d’uomo, una macchina stava percorrendo via Dante verso piazza dei Signori, zona a traffico limitato. A bordo una coppia di anziani, ad un certo punto il guidatore si è fermato avendo notato che il parcheggio disabili di fronte allo storico negozio di dischi e Hifi Gabbia era libero. Si è fermato e la donna, seduta al suo fianco, ha aperto la portiera, è scesa per attraversare via Dante ed entrare a fare acquisti nel panificio sull’altro lato della strada.

L’uomo ha quindi iniziato la manovra per sistemarsi ad attenderla nel posto auto libero, ma è accaduto l’imprevedibile. Forse ha schiacciato per errore il pedale dell’acceleratore, forse gli è sfuggito il volante o forse una distrazione che è risultata fatale: l’auto ha fatto un balzo in avanti ed ha investito in pieno la moglie.

La donna è crollata a terra al centro di via Dante avvolta nel suo cappotto beige e con gli occhiali ancora ben posizionati sul volto, lo sguardo rivolto al cielo. Una scena alla quale hanno assistito decine di passanti che affollavano la via nell’ora di punta. Ben presto si è formato un gruppo di curiosi. Alcuni, dopo essersi assicurati dello stato di salute dell’anziana e avere chiamato il 118, hanno rivolto la loro attenzione al marito visibilmente traumatizzato da quanto era appena accaduto.

Altri intanto hanno cercato di prestare soccorso alla donna stesa sul selciato, ma rimasta pienamente cosciente, che lamentava dei dolori per il colpo subito. L’anziana ha provato a muovere entrambe le gambe e la testa anche se i presenti la esortavano a rimanere immobile in attesa dei paramedici. Sotto choc anche il marito, che è sceso dall’auto in preda alla disperazione per accertarsi delle condizioni della moglie e ha accusato un malore. L’uomo è stato subito fatto risedere nell’utilitaria ferma al centro della strada, col muso a poche decine di centimetri dalla compagna ancora a terra.



I SOCCORSI

In via Dante è intervenuta una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza del Suem. Mentre veniva soccorsa l’anziana, il marito con le mani sul volante, in preda alla disperazione, ha iniziato a piangere con lo sguardo fisso sul parabrezza.

Anche per lui si è reso necessario l’intervento dei paramedici. L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile ed è stata presa in cura dallo staff medico. Nell’impatto prima con l’auto e poi col selciato durante la caduta ha riportato alcune contusioni, si è temuto che il colpo potesse aver provocato delle fratture al bacino o agli arti, ma sembra che l’anziana se la sia cavata solo con ematomi ed escoriazioni.