PADOVA - Il Covid ha cambiato tutto. E non solo da un punto di vista sanitario. Ora si guarda il mondo con occhi diversi e anche i desideri sono cambiati. Se, infatti, prima della pandemia, il sogno della casa perfetta per molti era un appartamento, magari anche piccolo, ma in super centro storico, dopo l’esperienza di “claustrofobici” lockdown ora i padovani bramano abitazioni più grandi, possibilmente con un po’ di giardino e, addirittura, puntano su casali di campagna, da ristrutturare. È questo quello che emerge dall’ultimo rilievo di osservatorioimmobiliare.it che prende in considerazione gli ultimi tre mesi, da agosto a ottobre. E le cose non vanno bene nemmeno per l’acquisto “principe” per quanto riguarda gli investimenti: il monolocale. Si tratta della soluzione migliore, da un punto di vista qualità-prezzo, per i giovani lavoratori e gli studenti. Ed essendo Padova una città di richiamo proprio per queste due categorie, fino a pochi mesi fa restavano una tipologia di alloggio particolarmente ricercata da chi acquistava per poi mettere in affitto. Eppure oggi le quotazioni sono scese dell’1,44%. Crescono addirittura del 4,92 per cento, invece, quelle dei casali rustici che con l’allettante prezzo di vendita di 750 euro al metro quadro (contro i 2.350 dell’Attico) sono diventati un sogno per gli amanti della campagna e delle ristrutturazioni. Le difficoltà economiche si vedono invece dal drastico deprezzamento dei locali commerciali.



DINAMICA DEI PREZZI

Il quadro complessivo tra tutte le categorie d’immobili in vendita in provincia di Padova mostra che negli ultimi 3 mesi i prezzi sono sostanzialmente invariati (-0,21%).

Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato nel Padovano in generale, è possibile osservare che la tipologia che ha registrato il maggior apprezzamento percentuale è costituita da casali, mentre quella che ha invece registrato il maggior deprezzamento percentuale è costituita da locali commerciali: le quotazioni hanno accusato una flessione di circa il 16% negli ultimi 3 mesi.



GLI ANNUNCI

Le città principali dal punto di vista immobiliare, ovvero con il maggior numero di immobili in vendita o in affitto, sono Padova, Abano Terme, Albignasego, Este, Selvazzano, Vigonza, Monselice, Cittadella e Rubano.

Secondo le statistiche dell’osservatorio quella di Padova è una provincia molto importante dal punto di vista immobiliare: circa il 24% di tutti gli annunci della regione sono pubblicati in questa provincia. Nell’intera provincia sono presenti oltre 35.347 immobili in vendita e 4.404 in affitto, con un indice di circa 42 annunci per mille abitanti.



I PREZZI

In realtà, Padova è più economica rispetto alle altre “sorelle” venete. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita è di circa l’8% inferiore alla quotazione media regionale, pari a 1.950 euro al metro quadro.

Per quanto riguarda la vendita, la tipologia più scambiata è costituita da appartamenti, con 16.129 annunci complessivi, seguita da case indipendenti (12.655 annunci). La tipologia più scambiata in affitto è costituita invece da uffici, con 1.700 annunci in totale, seguita da negozi (1.663 annunci).

Il maggior numero di annunci immobiliari è pubblicato nel comune di Padova (27%), mentre il più attivo in termini relativi è il comune di Arquà Petrarca (95 annunci per mille abitanti).

La provincia di Padova ha un prezzo medio degli appartamenti di circa 1.750 euro al metro quadro e, in circa il 50% dei comuni è compreso tra 1.500 euro al metro quadro e 2.000 euro al metro quadro.