MONTAGNANA (PADOVA) - La città murata si tinge di giallo verde per il secondo anno consecutivo. Ad avere la meglio su tutti i 10 comuni, per la 47esima edizione del Palio è il comune di Urbana che conquista il sesto titolo complessivo grazie al fantino Giovanni Puddu con Demoni. Al sindaco di Urbana, Michele Danielli è stato consegnato l'ambito premio quest'anno il quadro di Nicola Nannini dal titolo "Battaglia di fantasmi in una notte di luna piena". È stata una finale testa a testa fino all'ultima curva con Megliadino San Fidenzio che si è giocato il tutto per tutto ma non ha potuto far altro che arrendersi alla supremazia di Urbana. Terzo classificato con largo distacco Castelbaldo, che si aggiudica il premio del melone. Una rievocazione storica a detta di tutti tra le più riuscite ed avvincenti, grazie alla splendida collaborazione tra tutti i 10 comuni coinvolti oltre ad un'organizzazione impeccabile di tutti i volontari dell'Associazione del Palio.

La tensione della gara

La tensione della prima batteria eliminatoria è palpabile, un susseguirsi di false partenze che rendono fantini e cavalli ancora più nervosi, come pure il numeroso pubblico presente. Oltre venti minuti servono per far allineare i 5 comuni partecipanti, dando finalmente il via ai 3 giri con due curve ad U che non lasciano margine di errore. A primeggiare su tutti il fantino di Megliadino San Fidenzio, Nicolò Chiara in groppa ad Att'acconzas, seguito dal fantino di Castelbaldo Alessandro Chiti in sella a Bosco Reale. Ben distaccato arriva Masi in terza posizione e a chiudere in quarta Megliadino San Vitale. Dopo una breve pausa, ad entrare nel vallo della Rocca degli Alberi la seconda batteria. Rispetto alla prima, i fantini ci mettono meno ad allinearsi e partono subito decisi. Ad avere la meglio il fantino di Montagnana Gabriele Puglieddu con Baila che vince con ampio margine sulla seconda, Urbana. Ma la finale da quest'anno è a 5, e a decidere chi tra Masi e Saletto, terzi classificati nelle proprie batterie, l'avrebbe disputata è stato il fato, riammettendo Saletto in lizza.

I gonfaloni

Altra gara molto entusiasmante è stata la corsa dei Gonfaloni, una competizione chiamata giro della morte perché l'atleta taglia il traguardo con il cuore in gola e senza fiato dopo circa 300 metri nei quali ha sostenuto il gonfalone, vessillo pesante sorretto da un'asta in legno. A vincere la corsa e ad aggiudicarsi l'opera di Giada Ferrari, La Bella Simonetta è l'atleta di Megliadino San Vitale seguito da Montagnana e Saletto. Durante la giornata poi si sono premiati i vincitori della Tenzone degli Arcieri e della Combinata. Ad avere la meglio in entrambe le competizioni è stato il comune di Montagnana che si è aggiudicato il premi di Davide Gemmo dal titolo Bice. I premi donati ai vincitori sono stati esposti, fino alla mattina di domenica nella pinacoteca, all'interno della mostra Palio in Arte 2023, curata da Andrea Malaman. All'interno della mostra i tanti visitatori hanno potuto ammirare l'evoluzione del palio negli anni. Tanti i voti noti presenti durante tutta la manifestazione. In primis tutti i sindaci dei 10 comuni riuniti nelle tribune per tifare i propri colori, in uno spirito di sano agonismo ma anche politici come l'europarlamentare Paola Ghidoni e il senatore De Poli.

Questo - a detta di molti sindaci - è stato il palio dell'unione, della condivisione e dell'accrescimento culturale che dà lustro a tutto il territorio del montagnanese. Una settimana con tanto pubblico. Ieri addirittura alcuni non hanno potuto accedere. Tanti i complimenti fatti all'Associazione Pali dei 10 Comuni e ai volontari.