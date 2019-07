CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - Entro la fine dell'anno, del complesso Serenissima rimarrà solamente un brutto ricordo. Da venerdì scorso, infatti, tutte e 6 le palazzine di via Anelli sono di proprietà comunale. Questo significa che, a cavallo tra settembre e ottobre, l'amministrazione Giordani sarà in grado di far partire le demolizioni e che, per Natale, sarà possibile consegnare all'Agenzia del Demanio l'area completamente bonificata. In cambio, il Comune riceverà la caserma Prandina il cui futuro, però, rischia di dividere la maggioranza che regge la giunta Giordani. Coalizione civica, infatti, non ha mai visto di buon occhio la realizzazione di un mega parcheggio a servizio del centro storico. Venerdì scorso, intanto, è stato perfezionato l'ultimo rogito che ha consentito alla giunta Giordani di diventare proprietaria dell'intero complesso.