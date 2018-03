di Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Entro l’estate, e chi vorrà accedere alla zona a traffico limitato dovrà pagare. Non solo. La Ztl verrà estesa a tutta via Dante e a via Del Livello. Il vice sindacoaveva annunciato qualche mese fa che sarebbe cambiata in maniera radicale la gestione delle telecamere a guardia del centro storico. Ora si passa dalle parole ai fatti. «Per evitare che dopo le 20 in centro possa entrate chiunque - spiega Lorenzoni - abbiamo deciso che tutti i varchi, e non solamente quelli in largo Europa e in via Busonera, rimangano accesi 24 ore su 24».Dalla prossima estate, dunque, le telecamere abbandoneranno l’attuale orario 8-20. Non solo. Si sta valutando l’ipotesi di lasciarle accese anche durante i giorni festivi. Oggi, invece, sono attive nei giorni feriali dal lunedì al sabato. Il centro, dunque diventerà off limits per chi non può contare su un pass Ztl? Non esattamente. «La nostra idea- ha detto ancora Lorenzoni - è quella di mettere in vendita dei pass temporanei che la sera concedano l’accesso alla zona a traffico limitato. Il meccanismo potrebbe essere quello dei parcheggi degli aeroporti:. In questo modo chi deve accompagnare a casa qualcuno in centro lo può fare. Chi, invece, vuole passare la serata in un ristorante o in un locale, lo potrà fare, ma a pagamento»...