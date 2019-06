​Padova. Emergenza caldo: sette tram senza aria condizionata finiscono in rimessa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - È scattata l'emergenza caldo, in queste ore si registrano le temperature più alte del mese in tutta la provincia di Padova. L'ondata di caldo nelle scorse ore ha bloccato ben sette tram. I mezzi pubblici sono finiti in rimessa perché il sistema di aria condizionata si è rotto e non possono circolare in città. MEZZI PUBBLICI«Sono rientrati sette tram su 14, la metà denuncia Stefano Pieretti, Adl Cobas Tutti con l'aria condizionata rotta, a dimostrazione che la manutenzione si...