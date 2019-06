SALVINI: "NESSUNA TOLLERANZA CONTRO I VIOLENTI"

«Avanti con gli sgomberi degli occupanti abusivi, nessuna tolleranza per i violenti». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando quanto successo a Padova dove in via Palestro, informa il Viminale, «una decina di esponenti dei centri sociali ha cercato di impedire lo sfratto di una coppia di inquilini abusivi extracomunitari».



GLI ARRESTI

Gli agenti della Questura di Padova hanno arrestato due attivisti dei centri sociali, legati al Comitato in difesa del diritto alla casa, che stamattina si trovavano in presidio davanti a un condominio nel quale l'ufficiale giudiziario stava eseguendo uno sfratto. In supporto al pubblico ufficiale incaricato per lo sfratto erano presenti anche gli agenti del Reparto mobile e della Digos, che si sarebbero scontrati con almeno due attivisti, che sono stati quindi arrestati.

PADOVA - Tensione questa mattina in via Palestro a Padova, dove è in corso uno. Unasi rifiuta di lasciare l'abitazione e sul posto sono intervenuti agenti della questura. Davanti all'edificio esponenti dei centri sociali, mentre numerosi residenti hanno assistito alla scena. Per i disordini sono statiL'intervento riguardava una famiglia di cittadini originari del Congo che si trovava in un appartamento Ater e che, stando a quanto si apprende, non pagava l'affitto da alcuni mesi. La famiglia di congolesi era già stata sfrattata da altri appartamenti della cintura urbana anche nel 2012 e nel 2016. I servizi sociali del Comune stanno provvedendo a trovare un altro appartamento per il nucleo familiare, composto da madre, padre e due minori.