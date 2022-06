PADOVA - Uno spazio esterno di 10mila metri quadrati. Due palchi, uno fuori di 500 metri, e l'altro che sovrasterà un'area di 4mila all'interno del padiglione 8, dove si somministravano i vaccini anti Covid. Ed è proprio il post pandemia a segnare la svolta della XV edizione del Padova Pride Village che torna alla versione originaria nella sede tradizionale della Fiera, per riaccendere l'estate e richiamare pubblico da tutta Italia nel tre mesi di avvenimenti dedicati al divertimento, che però avranno come filo conduttore la cultura e i diritti civili. Dal mercoledì al sabato, quindi, ogni sera verrà offerto un programma diversificato, con personaggi del mondo dello spettacolo, della letteratura, dell'intrattenimento e della televisione che faranno conoscere al pubblico i loro ultimi lavori. Giovedì, venerdì e sabato dalle 19,30 alle 21 l'ingresso è gratuito, mentre nelle altre fasce orarie i costi dei biglietti cambiano a seconda degli eventi, e si possono acquistare in prevendita attraverso Ticketmaster.

Durante la rassegna saranno disponibili due Village privé, aree esclusive e privilegiate a lato dei palchi. Funzioneranno 7 bar, un'enoteca e una caffetteria; in aggiunta alcuni ristoranti e pub del centro sposteranno là il loro giardino estivo. L'apertura, tutta al femminile con l'influencer Anna dello Russo e la cantante Arisa, è fissata per il 10 giugno, mentre la serata finale è programmata per il 10 settembre. Tra gli ospiti ci saranno Anna Mazzamauro, Francesca Reggiani, Lella Costa Michela Murgia, Violante Placido, Francesca Michielin, Pino Strabioli, Veronica Pivetti, Allegra Gucci, Romina Falconi, Michela Giraud

IL COMMENTO

Nella sede dell'ente, in via Niccolò Tommaseo, a illustrare i dettagli della manifestazione sono stati l'onorevole Alessandro Zan, fondatore del Padova Pride Village; Marco Valsecchi, direttore generale di Padova Hall spa; Antonio Bressa, assessore alle attività produttive; l'organizzatore Federico Illesi, il direttore artistico Lorenzo Bosio e i rappresentanti di alcune emittenti radiofoniche partner dell'iniziativa.

«Si torna in Fiera come prima del Covid - ha osservato Zan, deputato del Pd - ed è un segno di speranza per la ripartenza. Una sfida che richiede coraggio e forza di volontà. Dal Pride Village, manifestazione dei veneti e dei padovani, sono nate tante battaglie, in quanto è un luogo dove si parla di diritti, di lotta alle discriminazioni e di inclusione. C'è un cartellone ricco di concerti e di iniziative, con proposte per tutte le fasce di età, ma vogliamo centrarlo di più sulla riflessione e il dibattito sulle libertà civili».

IL CARTELLONE

Ecco gli appuntamenti più significativi. Per quanto riguarda il teatro, il 15 giugno Anna Mazzamauro proporrà Com'è ancora umano lei caro Fantozzi, in ricordo di Paolo Villaggio; il 29 l'icona della comicità italiana Francesca Reggiani sarà protagonista di Gatta morta, mentre il 13 luglio arriverà Michela Murgia con Dove sono le donne?, e il 20 luglio Lella Costa terrà lo spettacolo Se non posso ballare non né la mia rivoluzione; il 27 luglio toccherà a Cinzia Leone, il 17 agosto a Violante Placido, e il 31 agosto a Pino Strabioli che ricorderà Paolo Poli.

Passando alla musica, da segnalare sono il 22 giugno Cristina D'Avena e il 24 agosto Romina Falconi.

La sezione book&talk, invece, prende il via l'11 giugno con la presentazione del libro di Federico Illesi Crazy gin, cui seguiranno il 18 giugno Allegra Gucci, figlia di Maurizio, che si soffermerà sul suo volume intitolato Fine dei giochi, luci e ombre sulla mia famiglia. Il 25 giugno verrà Michela Giraud per un talkshow. Giovedì 30 giugno Antonella Viola con il suo volume Il sesso è (quasi) tutto (Feltrinelli). Sabato 6 agosto sarà il turno di Veronica Pivetti con il romanzo Tequila bang bang.