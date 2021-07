Il sindaco: «Il Pride Fvg si svolga pure, sì al diritto di amare ma no al patrocinio. Via i crocifissi da scuola? Noi contrari»

GORIZIA - «Il Comune di Gorizia rimane fermamente contrario a patrocinare il Pride Fvg»: lo ha annunciato il sindaco Rodolfo Ziberna nel corso del consiglio comunale. «Premetto che non abbiamo negato la possibilità di svolgere gli eventi, che non ci compete, ma solo il patrocinio, ribadendo che siamo assolutamente contrari a ogni forma di omofobia, violenza e discriminazione perché ciascuno ha diritto di amare chi vuole indipendentemente dal sesso - ha aggiunto -. Però, la storiella con cui si vorrebbe far passare questa manifestazione e l'associazione che la organizza senza fini politici non corrisponde al vero».

APPROFONDIMENTI GORIZIA/NOVA GORICA Gay pride transfrontaliero bocciato dai goriziani: niente patrocinio.... FRIULI VENEZIA GIULIA Gay pride, oltre 12mila persone in corteo: «Denunceremo il... FRIULI VENEZIA GIULIA Fvg pride, conto alla rovescia: Elisa sarà la madrina... TRIESTE Gay Pride, il Comune nega la piazza: «Evento non coerente con... FVG La città di Trieste nega il patrocinio alla sfilata del Gay...

Ziberna ha ricordato che «nel manifesto del Pride Fvg, tra l'altro, si chiede l'approvazione di quel ddl Zan che sta spaccando il Parlamento, sinistra inclusa. Noi siamo per un testo migliorato. Nel manifesto si chiede la chiusura dei Cpr incluso quello di Gradisca. Noi invece riteniamo che non si debba permettere a extracomunitari che hanno violato la legge di girare indisturbati sulle nostre strade. Nel manifesto si chiede di rimuovere i crocefissi dalle scuole. Noi invece vogliamo che rimangano». «Vorrebbero far passare chi è contro il ddl Zan, chi non vuole chiudere i Cpr, chi vuole mantenere i crocefissi nelle scuole, per omofobi? - si domanda il sindaco - A questo punto è più facile pensare che si usi strumentalmente l'omofobia solo per fini politici».