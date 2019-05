PADOVA Gravissimo incidente stradale stamane alle 9 a Padova nel centralissimo incrocio tra corso del Popolo e viale Trieste.



Un bus della Sita dirett a Mestrino ha investito un pedone, un 33enne di cui non sono state ancora rese note le generalità, che è stato soccorso e intubato sul posto dal Suem e versa in gravissime condizioni.



Il 33enne stava attraversando insieme ad altre persone che si sono fermate al sopraggiungere del pullman: lui ha proseguito ed è stato travolto. Pare il semaforo fosse rosso.



++ IN AGGIORNAMENTO ++

