Ultimo aggiornamento: 11:29

PADOVA - Incidente mortale questa mattina, 28 luglio 2020, alle 10 lungo via Vigonovese a Padova. Undi 65 anni che proveniva da Camin è statoin bicicletta da unche stava svoltando a destra per immettersi sulla tangenziale. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto per gli accertamenti la polizia locale di Padova.