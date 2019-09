Migranti: meno soldi per l'accoglienza, la fuga delle cooperative

di Mauro Giacon

PADOVA È finita un’epoca. Ai bei tempi, solo tre anni fa, c’erano 87 milioni di euro da spartire fra le cooperative che volevano accogliere i migranti. Bastava aderire al bando per l’accoglienza biennale della Prefettura. Ma c’erano quasi 3mila richiedenti asilo nella provincia e due hub aperti, Bagnoli e Prandina. Si buttarono in molti, anche non proprio del ramo. E adesso che i migranti arrivano con il contagocce solo i più organizzati e forti sono rimasti, ma appesi a un filo. Il 30 settembre scadrà la proroga dell’ultimo bando quello del maggio del 2017 che assicurava alle coop 34,92 euro a migrante, poi ridotti dalla Prefettura, con una rinegoziazione, intorno ai 28 euro. Dal primo ottobre invece entrerà a pieno titolo l’ultimo bando del marzo di quest’anno che assegna 18 euro a migrante (più 2,50 di pocket money). Il risultato è già nelle premesse: nel 2017 si presentarono 28 cooperative, a quest’ultimo erano 9. E non sanno nemmeno se riusciranno a non indebitarsi.