La Lega attacca: «Il Pedro dichiara guerra alle istituzioni, va chiuso»

di Gabriele Pipia

PADOVA - C’è chi parla di «atto vergognoso» e chi invoca senza tentennamenti «il pugno di ferro». Chi incalza l’amministrazione e chi auspica «pene esemplari». Il più diretto è l’assessore regionale Roberto Marcato: «Quella del Pedro è una dichiarazione di guerra alle istituzioni, ma le istituzioni non si piegheranno. Chiederò formalmente la sua chiusura». Cinque giorni dopo il pestaggio al bar Strasse di via Gritti, dai partiti di centrodestra arriva una nuova raffica di attacchi nei confronti del centro sociale. Gli uomini della Digos continuano a investigare per capire chi siano le cinque persone che la notte del 25 aprile hanno aggredito e picchiato un ex consigliere comunale della lista Bitonci, Nicolò Calore, e un militante di Casapound, Alberto Bortoluzzi, al grido di «Fascisti, fascisti!». La nota del centro sociale Pedro, che si è schierato dalla parte degli aggressori ricordando che «i partigiani non si sono mai posti il problema di usare la violenza per combattere il nazifascismo», ha suscitato un’ulteriore scia di attacchi e polemiche.