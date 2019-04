Pestaggio in centro, «Noi come i partigiani, giusto picchiare i fascisti»

di Marina Lucchin e Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «Inon si sono mai posti il problema di usare laperil. Quello che è successo giovedì notte è stata». Nessuna solidarietà, nessuna condanna alla violenza. Anzi, i militanti delsostengono i picchiatori che nella notte seguita alle celebrazioni per l'anniversario della Liberazione dentro al bar Strasse, a due passi da Piazza delle Erbe, nel cuore di Padova, al grido di "Fascisti! Fascisti!" hanno pestato l'ex consigliere comunale leghista 32enne, Nicolò Calore, e Alberto Bortoluzzi, artista 31enne militante di Casapound.Sull'intervento del Pedro interviene il senatore leghista Andrea Ostellari, che per primo ha dato notizia del raid. Un'aggressione che avvelena il clima sociale e può ricordare altri tempi. Che può richiamare un passato mai dimenticato, ma più gli anni di piombo che la seconda guerra mondiale e la lotta per la liberazione. Anni in cui proprio Padova ha sperimentato l'odio tra destra e sinistra. Come l'assalto alla sede dell'Msi del 1974, a opera delle Brigate Rosse, che causò la morte di Giuseppe Mazzola e Graziano Girallucci. Ma non solo. «Non credo che ci sia davvero qualcuno che voglia rimettere in atto