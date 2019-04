«Occhi sbarrati e cappuccio in testa: volevano farci male»

IL FATTO

PADOVA - «Quando ho detto loro di smetterla di picchiare i miei amici, mi hanno detto che sono una tr*** amica dei fascisti e che mi sarei meritata le botte anche io, ma che non mi toccavano perché ero una donna». Nora Gietz, trentenne tedesca, ma da 10 anni a Padova, era con Nicolò Calore e Alberto Bortoluzzi all'interno del bar Strasse di via Gritti quando i due giovani sono stati aggrediti dal gruppo di antagonisti. È ancora sconvolta per l'episodio di violenza di cui è stata, suo malgrado, spettatrice e vittima, anche se solo di aggressioni verbali. «Sono entrati per picchiare i miei amici. Occhi spalancati, coi cappucci sulla testa, sembravano fuori di testa. Una furia davvero mai vista».Nora è tornata a casa all'alba, dopo aver accompagnato Alberto Bortoluzzi al pronto soccorso. È ancora profondamente scossa, ma racconta dall'inizio con precisione tutto quello che è successo. «Eravamo tornati da una grigliata sui colli per festeggiare il 25 aprile. Abbiamo deciso di fermarci fuori ancora un po', per berci l'ultima birra in compagnia e siamo andati in quel locale in quattro. Ci eravamo seduti al tavolo da poco quando ho detto a Nicolò di darmi un occhio alla borsa che sarei andata in bagno. Ma lui mi ha preso per il braccio e mi ha detto di rimanere vicino a loro perché erano entrati quei quattro ragazzi che sembrava avessero brutte intenzioni. E così e stato».