Intervista al questore di Padova: aumentano le truffe, come gestire la movida Video

Reati e criminalità a Padova, ma non solo, parla il questore Antonio Sbordone, in occasione della festa della polizia di questa mattina, 12 aprile 2022, nel nuovo centro congressi di Padova. Aumentano le truffe, sia quelle tradizionali che quelle informatiche. Per quanto riguarda queste ultime ha influito anche il lockdown e le chiusure dei negozi fisici, con un aumento degli acquisti on-line che ha consentito ai truffatori di escogitare nuovi metodi per mettere a segno i raggiri. Nell'incontro sia il questore che il prefetto Raffaele Grassi hanno toccato il tema della movida, evidenziando come sia necessario riuscire a integrare le necessità dei cittadini di vivere tranquilli e quelle degli studenti di vivere la città.