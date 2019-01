Corsi professionali flop, l'ex eurodeputato Iles Braghetto accusato di bancarotta

di Luca Ingegneri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo una brillante carriera politica, iniziata a Palazzo Moroni, dove è stato vicesindaco e assessore alla cultura con Paolo Giaretta, e proseguita in Regione e all'Europarlamento nelle fila dell'Udc, aveva scelto di investire nel campo della formazione professionale. Purtroppo Iles Braghetto, 64enne docente padovano, è incappato in una serie di disavventure. L'ultima in ordine di tempo è il fallimento di Awl Accademia Wellness Liceum srl, un'impresa sociale con sede in via Ugo Foscolo, che avrebbe...