Borgomagno, rissa in strada: la video-denuncia dei residenti

di Isabella Scalabrin

PADOVA Residenti di via Menini svegliati di soprassalto all’una di notte, per gli schiamazzi provocati dall’ennesima lite in strada tra africani. Un’abitante dell’Ansa Borgomagno ha filmato col cellulare l’arrivo dell’ambulanza, sopraggiunta sul posto per soccorrere un giovane ferito a una gamba, disteso a terra. Il fatto è accaduto domenica scorsa. «Siamo esasperati, perché la situazione in questo rione è diventata fuori controllo, e quasi tutte le notti veniamo disturbati da liti, risse e inseguimenti fra gruppi di congolesi, nigeriani e senegalesi, i quali non vanno d’accordo fra loro, e girano per il quartiere a piedi e in bicicletta, ubriachi e alterati, all’uscita dei locali dell’Area