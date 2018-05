Arcella, tre giorni di eventi in strada e una domenica senza le auto

di Mauro Giacon

PADOVA - «L». É il grido risuonato fra le pareti di palazzo Moroni ieri mattina alla presentazione di un fine settimana speciale, che andrà in scena da. Una “domenica sostenibile” pensata secondo i crismi della nuova amministrazione, ovvero puntando più all’incontro della persone che all’effetto di un quartiere senz’auto come accadrà appunto nella sola giornata diIeri c’erano il vicesindaco Lorenzoni, l’assessore all’Ambiente Chiara Gallani e quello al Commercio, Bressa, a presentare l’iniziativa che vedrà protagoniste le associazioni di quartiere e i commercianti, in una sorta di continua scoperta di quello che c’è dentro il pezzo più popoloso e multietnico della città. Quindi pranzi caccia al tesoro in bicicletta, attività sportive, feste nei parchi, con al centro piazza Azzurri d’Italia protagonista per tre giorni di una rassegna “Sogni nei cassetti” dai giovani talenti della musica ai giochi di ruolo, dal ping-pong al Tai chi fino alle danze marocchine. Ecco, è proprio la mescolanza il tratto comune.