Omicidio di Montegrotto, fermo convalidato: Boscaro agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico

PADOVA - Due ore di interrogatorio, fermo convalidato. Valentina Boscaro resterà ai domiciliari dopo aver confessato l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso.

La donna questa mattina, 1 ottobre, è stata interrogata dal Gip e ha confermato quanto detto ai carabinieri e al pubblico ministero Roberto Piccione. L'interrogatorio è durato due ore. Boscaro dovrà tenere il braccialetto elettronico.

Due giorni fa Boscaro era stata convocata alla caserma di via Rismondo per chiarire alcuni punti oscuri del suo racconto iniziale. E alla fine è crollata, confessando di aver accoltellato al cuore Caruso durante una lite in auto, dopo una serata ai Laghi di Sant'Antonio.