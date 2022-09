Omicidio di Montegrotto, fermata la fidanzata di Mattia Caruso: ucciso con una coltellata al cuore

PADOVA - È stata fermata la fidanzata di Mattia Caruso, Valentina Boscaro, per l'omicidio del 30enne. Accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì, l'uomo era morto a causa delle ferite.

Questa la svolta nelle indagini relative alla morte del 30enne di Albignasego, ucciso con una profonda coltellata al cuore. Diversi i punti oscuri su cui Procura e carabinieri stavano indagando. La sera di domenica 25 settembre Caruso era ai Laghi di Sant'Antonio con la fidanzata. È stata lei a raccontare agli inquirenti cosa sarebbe accaduto quella notte, un racconto che ha subito suscitato diversi dubbi.

Stando a quanto riferito da Boscaro, Caruso si sarebbe allontanato con un estraneo mentre lei era in auto. Sarebbe stato accoltellato per poi risalire in macchina e percorrere qualche chilometro prima di morire, fermandosi in via dei Colli. Lei, ha detto, non si sarebbe accorta che il fidanzato sanguinava. Una versione che non ha convinto gli inquirenti che l'hanno fermata oggi, 29 settembre, per l'omicidio.