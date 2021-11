Tragedia di Cadoneghe, l'autopsia: Natalina è stata soffocata con un cuscino

PADOVA - È morta soffocata Natalina Milani, la donna di 81 anni trovata senza vita nel letto mentre il marito era a terra agonizzante dopo aver tentato il suicidio. La tragedia è avvenuta all'alba del 30 ottobre scorso a Cadoneghe, nel Padovano. L'autopsia sul corpo della vittima dimostra che la sua non è stata una morte naturale. Accusato di omicidio è il marito Ferruccio Bosello, 84 anni, che ora si trova in ospedale in condizioni molto gravi, ma stazionarie.

L'anziana donna era malata di Alzheimer, l'uomo le avrebbe premuto il cuscino sul viso e poi, dopo averla uccisa, ha tentato di ferirsi mortalmente accoltellandosi all'addome. A scoprire i due anziani è stata la nuora che abita con loro. Ferruccio Bosello è in ospedale, il gip ha convalidato l'arresto, non gli è stata applicata alcuna misura cautelare. Alle figlie ha detto di non aver toccato la madre e di aver tentato il suicidio per non pesare più sulla famiglia. Ma l'uomo è confuso e straziato dal dolore: per questo la procura ha deciso di attendere prima di parlare con lui in presenza del suo avvocato difensore Ernesto De Toni.