Violava l'obbligo di dimora per andare a spacciare: finisce in carcere

ANGUILLARA VENETA – Era sottoposto all’obbligo di dimora, ma a causa delle violazioni della misura cautelare è stato associato alla casa circondariale di Padova. I carabinieri della stazione di Agna hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Padova, nei confronti di Kbadi Jalal, nato in Marocco nel 1987, domiciliato ad Anguillara Veneta, già noto alle forze di polizia e già condannato alla pena di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione. I militari hanno accertato che tra l’ottobre scorso e marzo 2020 l’uomo aveva violato l’obbligo di dimora per dedicarsi reiteratamente alla vendita di sostanze stupefacenti. Per cui è scattato l’ordine dell’autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: 20:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA