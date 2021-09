I primi 800 anni dell'ateneo: grande festa con il debutto del primo rettore donna

PADOVA - Una lunga festa di cultura, sapere e libertà: è quella che inizierà domani 30 settembre e accompagnerà fino al marzo del 2023 le celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova, con un ricco programma di eventi, mostre, spettacoli,

incontri, pubblicazioni editoriali e inaugurazioni di nuovi musei.

La due-giorni di eventi inizierà giovedì alle 16 a Palazzo Bo con un incontro tra i rettori di alcuni tra i più antichi e importanti atenei europei. Al meeting parteciperanno i rappresentanti della Sorbona (Parigi) e di Toulouse-I-Capitole (Tolosa), i rettori dell'Università di Bologna e dell'Università di Napoli e - con messaggi a distanza - l'Universidad de Salamanca e la University of Cambridge.

Intitolato «New Ideas for the Future», l'incontro sarà incentrato sul ruolo futuro

delle università, tra Europa, pandemia e rinascita.

Alle 21, il Teatro Verdi di Padova ospiterà l'evento «Libertas. Un comune destino ci tiene qui, o tutti quanti o nessuno». Uno spettacolo di parole e musica che, prendendo

spunto nel titolo dal motto dell'Università di Padova («Universa Universis Patavina Libertas») e dalla poesia Nove marzo duemilaventi di Mariangela Gualtieri, racconterà la cultura come strumento di libertà.

La cerimonia di insediamento della Magnifica Rettrice Daniela Mapelli, prima donna a ricoprire questo incarico, inizierà alle ore 10 nell'Aula Magna di Palazzo Bo con i saluti istituzionali della Vice-Presidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, del Sindaco di Padova Sergio Giordani e del Prefetto di Padova Raffaele Grassi, a cui seguiranno il discorso del Rettore uscente, gli interventi dei Rettori ospiti e il primo discorso della nuova Rettrice.

Le celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova prevedono una lunga serie di interventi che dall'1 ottobre proseguiranno fino al febbraio/marzo 2023, terminando in

coincidenza con l'inaugurazione dell'801/o anno accademico. Un calendario di appuntamenti e iniziative che si ispirano ai valori fondanti dell'Ateneo (la libertà di ricerca, l'apertura al mondo, la nascita del metodo scientifico e la sua applicazione quotidiana), puntando alla valorizzazione del patrimonio scientifico, culturale e artistico, allo studio e

alla divulgazione della storia dell'Università, al rafforzamento del suo ruolo nella creazione e nella diffusione del sapere, al coinvolgimento delle comunità e dei territori e a un dialogo sempre più stretto con la comunità europea e internazionale.