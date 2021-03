NOVENTA - Al termine di un'indagine lampo sono finiti in manette i due banditi ritenuti gli autori della rapina del 25 marzo a casa di Giovanna Polato, in via Cappello. Si tratta di Luca Borgato, di 48 anni, di Legnaro e del complice Manuel Isidoris, di 38 anni, di Piove di Sacco. L'attività investigativa è stata portata avanti dai carabinieri della stazione di Noventa guidati dal luogotenente Enzo Callegaro e coordinati dal sostituto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati