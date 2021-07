Manifestazione no green pass in piazza, la Digos denuncia due organizzatori padovani

PADOVA - La Digos di Padova ha individuato due degli organizzatori della manifestazione no green pass che si è svolta ieri a Padova e che ha visto l'afflusso di circa 5mila persone nel momento di massima adesione. Si tratta di due padovani 40enni noti nell'ambiente no vax ma senza precedenti. Saranno denunciati in procura per manifestazione non autorizzata. Potrebbero scattare anche sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme covid.