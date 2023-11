Autovelox di Cadoneghe, tutte le multe saranno annullate e si potrà chiedere il rimborso

CADONEGHE (PADOVA) - Autovelox di Cadoneghe, ci sono gli estremi per l'annullamento delle multe in autotutela. É quanto emerso oggi, 28 novembre, alla conclusione dell'indagine avviata dall'avvocato Antonio Greco e richiesta dall'amministrazione comunale per vederci chiaro sulla vicenda delle migliaia di multe fatte scattare dall'autovelox, fatto saltare in aria questa estate.

Multe annullate

Sulla base degli accertamenti quindi il Comune avvierà una procedura per annullare le multe. Sia chi ha pagato sia chi non ha ancora onerato la sanzione potrà compilare un modulo disponibile nei prossimi giorni sul sito del Comune, attraverso il quale chiedere l'annullamento. E il rimborso per chi ha pagato. Contestualmente il sindaco Marco Schiesaro informerà la Corte dei Conti per quanto riguarda coloro che hanno già pagato e che richiederanno il rimborso del versamento.

L'avvocato Greco, inoltre, ha evidenziato la responsabilità dell'allora capo dei vigili urbani, finito sotto inchiesta, definendo l'installazione degli autovelox così come è stata fatta un «abuso di potere».

Gli strumenti, comunque, saranno riattivati in futuro seguendo la corretta procedura.