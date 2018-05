L'ex prof è morto da due mesi ma non si riesce a fare il funerale

di Maria Elena Pattaro

ESTE - E' morto più di due mesi fa, ma non è ancora stato sepolto. La salma dimorto a 73 anni nel suo appartamento di Este, è custodita nell'obitorio dell'ospedale di Schiavonia,, visto che l'anziano non ha eredi, né parenti. Il corpo dell'insegnante è stato ritrovato il 15 marzo, quando carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato la porta dell'appartamento di via Principe Amedeo in cui il professore si era trasferito all'inizio degli anni Duemila. Non vedendolo uscire per giorni, gli altri condòmini si erano preoccupati e purtroppo i loro timori avevano trovato conferma nel ritrovamento del cadavere del professore, morto per cause naturali. Le autorità avevano tentato di mettersi in contatto con i familiari, ma inutilmente. Mucci, che aveva perso la madre quando aveva vent'anni e il padre alla fine degli anni Novanta, non si era mai sposato e, dopo la pensione, conduceva una vita solitaria «dedicandosi alle sue grandi passioni: i viaggi, l'archeologia e la storia naturale», come racconta l'amico ed ex collega Alberto Bottazzi, insegnante di francese all'istituto alberghiero di Abano...