Morto annegato nel fiume Brenta, manifestazione a Padova per Oussama Ben Rebha: «Vogliamo verità e giustizia» Video

PADOVA - Manifestazione a Padova oggi, 28 gennaio per Oussama Ben Rebha, tunisino di 23 anni, irregolare, trovato morto lo scorso 10 gennaio, nel fiume Brenta a 8 metri di profondità. Il corteo ha visto la partecipazione di un nutrito numero di persone che hanno sfilato anche nella zona della stazione ferroviaria al grido di "Vogliamo verità e giustizia".

Il corteo

«Siamo qui per i diritti di tutti - hanno detto gli organizzatori al megafono durante la manifestazione - Siamo qui per chiedere a questo Paese che si presti la stessa attenzione a tutte le vite perché tutte contano allo stesso modo. Non ci devono essere distinzioni».

La tragedia

Il 23enne, papà di un bimbo, aveva due precedenti di polizia (stupefacenti, ottobre e novembre 2022) ed era destinatario di un decreto di espulsione da eseguire con ordine del Questore emesso a novembre 2022. Sul suo decesso c'era un'incognita sollevata dagli stessi amici della vittima arrivati sul posto dopo la tragedia. In particolare una di loro aveva rilasciato dichiarazioni molto pesanti (in un video che trovate nel nostro sito) accusando i poliziotti di aver picchiato il giovane. L'autopsia fatta sul corpo del giovane ha però escluso segni di violenza confermando la morte per annegamento.