Mario muore solo a 90 anni, i figli non vogliono pagare il funerale: «Era insopportabile»

PADOVA - Si era allontanato da tutti, famiglia e amici, e da anni viveva solo nella sua casa Ater in via Palù nel comune di Grantorto (Padova). Mario Bressan, 90 anni, è morto lo scorso 13 dicembre ma nessuno ha richiesto il suo corpo che giace ancora all'obitorio di Cittadella nell'attesa dei funerali. Nessuno tra figli e familiari sembra infatti intenzionato a pagare le spese funerarie. Tanto che il comune ha contattato la famiglia e si è fatto avanti per garantire una degna sepolutra a Mario. Il motivo di questo isolamento? Da tempo Mario era ormai completamente solo, chi lo conosceva dice che era «insopportabile», mentre c'è chi parla di lui come una persona con problemi.

Chi era Mario Bressan

A trovare Mario in fin di vita è stata la badante assegnatagli dal comune. Mario aveva lavorato in banca fino alla pensione e aveva tre figli da una donna da cui si è separato e alcuni parenti lontani. Dopo la separazione dalla moglie il comune infatti si era attivato per evitare che si isolasse, ma nonostante i servizi sociali il rapporto con la famiglia non si è mai ricucito. Dopo la pensione le sue condizioni economiche erano peggiorate, tanto che aveva dovuto mettere la propria auto all’asta ed era seguito dai servizi sociali.

Mario in paese era conosciuto, c'è chi dice che era "insopportabile", arrogante non pagava le spese condominiali, non rispettava le regole. Anche i rapporti con i pochi amici del paese si erano raffreddati.

Ora se i familiari non vorranno pagare le spese ci penserà il comune: «Ci siamo messi in contatto con la direzione dell’ospedale per capire come stiano le cose e abbiamo capito le ragioni dello stallo. Nel caso i familiari non intendano occuparsi dell’addio del novantenne, siamo pronti a metterci a disposizione per garantire una degna sepoltura a Mario» hanno spiegato dal municipio di Grantorto.