PADOVA - Si è spenta a 96 anni Flora Formenti la storica modista di via Santa Lucia. La signora Formenti, che era stata nominata Ufficiale nel 2011, fino al 2019 ha presidiato il suo negozio al civico 55 che ha proposto a generazioni di padovane cappelli, baschi e cloche realizzati con i tessuti più pregiati. Creazioni artigianali che hanno fatto il giro del mondo arrivando fino a New York e Hollywood.

Capolavori di cappelli

Una vita dedicata al lavoro la sua. Un lavoro iniziato a 9 anni aiutando la zia modista. Poi, a 16 anni, ha aperto un negozio tutto suo. La pensione è arrivata poco più di 3 anni fa , appena prima dell'inizio della pandemia. In mezzo quasi 80 anni dedicati alla moda e ai suoi cambiamenti, sempre, però, mettendo il proprio stile. E questo le ha consentito di tener testa al cambiamento dei gusti e della società. Ieri a ricordarla ha provveduto Vanda Pellizzari, ex consigliera comunale e, soprattutto, esponente di spicco dell'Associazione commercianti del centro storico. «La signora Flora se n'è andata, si era ritirata solo da qualche anno perché ha continuato a lavorare fino ad oltre i suoi meravigliosi 90 anni. Ricordo appunto tre anni fa, fu festeggiata dalle moltissime sue clienti, le fu fatto anche un servizio televisivo e in quell' occasione ricevette pure gli auguri e i complimenti del nostro Presidente Luca Zaia - ha detto Pellizzari - Avrei molto da raccontare sulla splendida amicizia che mi legava alla signora Flora, ai suoi capolavori che moltissime signore hanno indossato e continueranno ad indossare, ma ad uno di questi sono particolarmente legata».

«Era il 4 dicembre di più di 50 fa e la signora Flora realizzò per me un copricapo di pizzo bianco per uno dei giorni più belli della mia vita : il mio matrimonio - ha concluso - Mi portò fortuna quel cappellino perché tra poco raggiungerò felicemente un anniversario di tutto rispetto. Addio signora Flora, grazie per tutto quello che è stata per la nostra città che ha perso una cittadina eccellente».