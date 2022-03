Morta Anna Panozzo, nota estetista e dirigente artigiana: fondò il gruppo Donne Impresa di Confartigianato

PADOVA - È mancata a 88 anni Anna Panozzo, fondatrice del gruppo nazionale Confartigianato Donne Impresa, di cui è stata per molto tempo presidente regionale e provinciale. Originaria di San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano, è stata proprietaria di Lilrose, uno dei saloni di acconciatura ed estetica più conosciuti di Padova, oggi guidato dalle nipoti.

Panozzo è stata una delle protagoniste della vita associativa di Confartigianato per 30 anni, ricoprendo diverse cariche. Ha istituito il Premio Fumagalli, riconoscimento che l'associazione di categoria ha conferito per anni alle figure femminili che si sono particolarmente distinte nell'ambito sociale: tra le vincitrici Emma Bonino, Livia Turco e Antonia Arslan. «Con Anna Panozzo se ne va un pezzo di storia della nostra associazione - commentano Gianluca Dall'Aglio, presidente Confartigianato Padova, e Roberto Boschetto, presidente Confartigianato Veneto -. Il suo impegno nel campo della rappresentanza politica degli imprenditori padovani deve essere un esempio per le nuove generazioni di dirigenti associativi. Noi abbiamo avuto modo di apprezzarla nei tanti ruoli che ha ricoperto»