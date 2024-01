Monselice. Investe uno studente sulle strisce e non lo soccorre: poi si autodenuncia qualche minuto dopo

MONSELICE (PADOVA) - Uno studente di 15 anni è stato investito sulle strisce pedonali oggi, lunedì 29 gennaio alle 7,25 del mattino, mentre si recava al capolinea degli autobus. Ad investirlo è stato un settantanovenne del posto al volante di una Dacia Sandero. Il giovane nell'impatto è stato prima caricato sul cofano del mezzo per poi ricadere rovinosamente sull'asfalto.

Prontamente soccorso da un gruppo di ragazzi e adulti, in procinto di prendere l’autobus, il minore è stato ben protetto nel mezzo del traffico al fine di evitare che altri veicoli in transito potessero investirlo nuovamente.

Immediato l’intervento della Polizia Locale di Monselice coordinata dal comandante Mario Carrai per i rilievi del caso e di una ambulanza dell’ospedale di Schiavonia che dopo le prime cure ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso.

Preso dal panico, il conducente dell’autovettura non ha avuto il coraggio di avvicinarsi al ragazzo per poi recarsi direttamente al comando di Polizia Locale per autodenunciarsi dell’investimento causato. Anche se gli accertamenti sanitari sono ancora in corso non sembrano esserci pericoli per il ragazzo ma solo numerose botte rimediate su varie parti del corpo dovute all’impatto sul veicolo e alla caduta rovinosa al suolo.