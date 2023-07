PADOVA - Disoccupato e titolare del reddito di cittadinanza, il marocchino A.S. di 61 anni dal 2007 al 2022 ha molestato sessualmente le due nipotine della sua compagna. Ieri in rito abbreviato, davanti al Gup Maria Luisa Materia, lo straniero è stato condannato a 5 anni di reclusione. Il pubblico ministero Roberto Piccione, titolare delle indagini, aveva chiesto una pena di 4 anni e otto mesi. Il nordafricano ha già risarcito con alcune migliaia di euro le due vittime. È stato anche condannato a non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minorenni. Dopo un periodo trascorso agli arresti domiciliari, adesso è stato raggiunto dalla misura restrittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Lo straniero, almeno dal 2007, ha intrapreso una relazione sentimentale con una donna moldava: madre di una figlia e nonna di due nipotine. Le ragazzine, fin da piccole, hanno frequentato l’abitazione in città della loro nonna materna. Oggi hanno 15 e 21 anni. L’anno scorso, era il mese di febbraio, la più piccola ha fatto rientro a casa dopo avere trascorso parte della giornata a casa della nonna. «Mamma, io dalla nonna non ci voglio più andare» ha detto alla madre. La donna, preoccupata, le ha chiesto il perchè di quel suo malessere. «Il compagno della nonna mi tocca» ha risposto in lacrime. La mamma incredula e angosciata, non ha perso tempo. È uscita di casa e si è diretta alla stazione dei carabinieri dove ha presentato denuncia contro il marocchino di 61 anni.

LE INDAGINI

La Procura ha aperto un fascicolo iscrivendo lo straniero nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Gli inquirenti, affiancati da una psicologa infantile, hanno effettuato l’incidente probatorio sulla ragazzina. La piccola ha raccontato di essere stata più volte toccata nelle parti intime dal compagno della sua nonna. «Mi si avvicinava quando la nonna non era in casa o era in cucina impegnata a fare da mangiare» ha raccontato ai militari. Il lato più inquietante è emerso qualche giorno più tardi quando l’altra ragazza, la sorella più grande, ha ammesso anche lei di essere stata molestata dal 61enne marocchino. Lo straniero la prima volta le ha usato violenza sessuale quando aveva poco meno di sei anni. I racconti delle sorelle combaciavano alla perfezione. Gli investigatori hanno così potuto ricostruire il quadro probatorio. Il marocchino ha agito nell’arco di 15 anni e entrava in azione soprattutto quando una delle due sorelline si trovava in una cameretta della casa a leggere, giocare o a chattare con il telefono cellulare. La nonna, però, non ha mai creduto alle accuse lanciate dalle sue nipoti. «Io non mi sono mai accorta di nulla, lui non può avere fatto certe cose» ha dichiarato ai carabinieri. Lei lo crede innocente, tanto più che i due continuano a convivere nello stesso appartamento di Padova.