PADOVA - Nemmeno il migliore sceneggiatore di racconti dell'orrore avrebbe potuto scrivere una storia tanto terribile. Un padovano di 74 anni, residente in un comune della cintura urbana, ieri davanti ai giudici del Tribunale collegiale è stato condannato a tre anni e 8 mesi per avere abusato dei suoi quattro nipotini. L'accusa è violenza sessuale aggravata perchè commessa su minori. Il pubblico ministero Roberto Piccione, titolare delle indagini, aveva chiesto una condanna a due anni. L'anziano dovrà anche risarcire tre dei suoi quattro nipoti, con 15 mila euro ciascuno per un totale di 45 mila euro. Il pensionato, affiancato dal suo legale, ieri era presente in aula. Le molestie ai danni dei quattro fratellini, tre bambine e un bambino, erano iniziate nel lontano 2010. Poi la loro mamma si è accorta di qualcosa di anomalo nei loro comportamenti. Loro hanno raccontato di quelle strane "attenzioni" del nonno e la madre ha presentato denuncia ai carabinieri.

La vicenda

I primi episodi si sono verificati nel lontano 2010. Il pensionato, a partire da quell'anno e fino al 2014, ha in più occasioni toccato nelle parti intime la nipotina di appena sette anni. Poi il nonno paterno ha iniziato una escalation di abusi sessuali ai danni dei quattro fratellini. Correva l'anno 2011 quando il 74enne ha costretto un'altra nipote, all'epoca dei fatti di 12 anni, a subire "pizzicotti" sul sedere. Ma la sua vittima preferita era il nipote. Il bambino, anche lui di soli sette anni, a partire dal 2011 e fino al 2017, è stato ripetutamente toccato nelle parti intime dal nonno. Infine, l'anziano nel 2015 ha commesso una serie di abusi sulla nipotina più piccola di appena tre anni.

Le indagini

La madre dei quattro fratellini, circa sei anni fa, notando alcuni comportamenti anomali da parte dei suoi figli si è insospettita. Nei giorni a seguire ha provato a chiedere ai suoi bambini cosa avessero e i più grandi, disperati, hanno raccontato di quelle strane "attenzioni" del loro nonno. La donna, sotto choc, si è presentata dai carabinieri per presentare denuncia e sono scattate le indagini. I nipotini sono stati ascoltati dagli inquirenti e ognuno ha fornito la stessa versione dei fatti. In un primo momento l'inchiesta era stata chiusa nel febbraio del 2020. Poi c'è stata un'integrazione delle indagini e la parola fine è stata messa nel gennaio del 2021. Poco dopo da parte della Procura è scattata la richiesta di rinvio a giudizio dell'anziano. I racconti dei quattro fratellini, sentiti dagli inquirenti affiancati da alcuni psicologi, sono stati ritenuti veritieri da parte degli investigatori. E ieri è arrivata la pesante condanna per il pensionato, che alla lettura della sentenza non ha battuto ciglio.