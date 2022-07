TREBASELEGHE - Mirco Bottacin era un operaio esperto, la sua carriera professionale si è concentrata tutta nel mondo edile. « Sapeva lavorare, non ha mai commesso imprudenze » spiegano amici e conoscenti . Separato, padre di due figli e residente a Trebaseleghe, in passato la sua famiglia aveva già patito un grave lutto quando una delle sue sorelle , Rossella, era morta in un incidente stradale nel 2005 .

« Morti sul lavoro, una piaga senza fine »

La notizia dell’infortunio mortale è giunta negli uffici del municipio di Trebaseleghe in poche ore . «È assurdo uscire di casa per andare a lavorare per garantirsi uno stipendio e non fare più rientro. Le morti sul posto di lavoro sono una piaga senza fine, come sindaco sono costernat a di fronte a questa tragedia – ha spiegato il primo cittadino Antonella Zoggia – Non posso che trasmettere ai familiari d i Mirco la mia sincera vicinanza anche a nome di tutti i componenti dell’amministrazione comunale . Faremo qualsiasi cosa per aiutare i suoi figli e contribuire a rendere questo momento meno doloroso possibile » .

«È sempre stato un grande lavoratore, sia lui che la famiglia ne hanno passate tante, a partire dalla tragica morte della sorella Rossella, ma lui è sempre stato una brava persona – aggiunge il compaesano Gino – Per lui esistevano solo casa e lavoro: non meritava una fine così». Dopo la separazione Bottacin era andato a vivere in via Battisti. Molto riservato, non aveva stretto molti legami nella palazzina, ma tutti i vicini lo ricordano come una persona educata, che mai ha dato problemi. «Ci si era persi di vista da tanti anni con lui e le altre due sorelle – racconta la moglie di un cugino del padre di Mirco, Silvano – ma è un ragazzo che ha sempre lavorato, un brava persona». Alla Opera Edile, dove il 55enne lavorava da tre anni, la notizia ha lasciato tutti straziati: «Siamo distrutti, era uno di noi. Non sappiamo ancora nemmeno cosa esattamente sia capitato, è un momento durissimo».

La reazione dei sindacati