Minicar si schianta contro un bus del trasporto urbano: il conducente dell'auto incastrato nell'abitacolo Foto

PADOVA - Alle 20:45 di domenica 7 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Andrea Costa, incrocio Via Tre Garofani, a Padova per lo scontro tra una minicar e un bus del trasporto urbano: ferito il passeggero della piccola autovettura.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il passeggero della minicar rimasto incastrato, il quale è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Nessuna persona a bordo del bus del trasporto urbano. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

