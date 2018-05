«Apri ad Albignasego, e sei finito...». Minacce al ristoratore neo arrivato

di Marina Lucchin

ALBIGNASEGO - «Cocò, apri ad Albignasego, e sei finito...»., titolare dellesi è trovato questoappeso alla porta del suo nuovo locale, che aprirà a breve in largo Obizzi ad Albignasego. Un gesto intimidatorio che però l'imprenditore ha voluto prendere con spirito, senza chinare il capo: «Non l'ho né fotografato, né tenuto. Quando sono arrivato venerdì mattina davanti al mio futuro nuovo locale, il 13.mo che apro, ho trovato questo foglietto attaccato alla porta. L'ho letto, mi sono messo a ridere di gusto e poi l'ho gettato via in mezzo ai detriti del cantiere che alla fine dei lavori verranno smaltiti».«Quando apre un nuovo ristorante o una nuova pizzeria è logico che i colleghi della concorrenza siano in pensiero per i propri affari. Suppongo che qualcuno di loro abbia pensato che facendo così mi avrebbe rovinato i progetti. Ma non c'è problema: se credeva di impensierirmi sappia solo che grazie a lui mi sono fatto una fragorosa risata - evidenzia Andrea Madonna -, non ci sono altre parole per definire chi agisce in una maniera simile. Ma lo sappiamo che c'è chi rema contro di noi»...