TEOLO (PADOVA) - Da Padova agli Usa per il campionato internazionale di cucina barbecue. Protagonisti di questa sfida sei padovani ed un romano che insieme formano i Leon BBQ Team. La loro squadra, l’unica italiana, è stata invitata a partecipare al Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue 2023, la competizione di cucina alla griglia nella piccola città di Lynchburg, nello stato del Tennessee, in programma il 13 e 14 ottobre. Nicola Pelosin, 44 anni di Teolo, è un ottico optometrista, titolare di tre punti vendita tra Padova, Treviso e Pordenone. «Da quando ero bambino andava alle gare culinarie con la nonna. Crescendo ho coltivato la passione per la cucina allo spiedo, fino ad arrivare ad essere “menarrosto sapiente” – dice - con il Team cuciniamo di tutto: dagli antipasti ai primi, per arrivare ai dolci, usando sapientemente il fumo come elemento aggiuntivo».

I SUCCESSI

Nel 2018 i Leon BBQ si sono distinti a livello nazionale e lo scorso anno hanno preso parte ai mondiali WBQA in Belgio. Anche Claudio Bressanini, imprenditore immobiliare di 40 anni, abita a Teolo. «Il BBQ ha sempre fatto parte della mia vita, dai pranzi con i parenti alle grigliate con gli amici. Sono 10 anni che sogno e lavoro per andare al Jack e ora il sogno si realizza». Jacopo Bertagnin, 35 anni, commercialista di Noventa e membro del direttivo provinciale dell’Unione Giovani Commercialisti: «La scintilla per i barbecue è scoccata quando, circa 10 anni fa, ho scoperto il barbecue col coperchio». Trentasette anni, di Selvazzano, Alex Brusamento, chef e responsabile comunicazione e marketing al Mondo del Barbecue, ha seguito la sua passione frequentando il Master della cucina italiana. Fondatore e capitano del Leon BBQ Team, Davide Lotto, 48 anni, impiegato di AcegasApsAmga: «Dodici anni fa grazie ad un regalo di mia moglie ho scoperto il mondo sul BBQ, dove non si smette mai di crescere e imparare e che mi ha permesso di conoscere tantissime persone, stingendo anche forti amicizie». Il più giovane del team è Andrea Tasca, 32 anni, saldatore che abita a Codevigo. «Faccio parte dei Leon BBQ dal 2022, e sono diventato docente di corsi di barbecue, e con una mia ricetta siamo arrivati a conquistare il gettone per il Jack Daniel world Championship». Completa la squadra Gabriele Pellecchia, 45 anni di Roma, controllore radar del traffico aereo, a Padova per lavoro dal 2009 al 2020.