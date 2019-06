Meteo. Bollino nero: temperature fino a 41 gradi e tanta umidità. Padova, Rovigo e Bolzano nel mirino

Stiamo vivendo un Giugno davvero eccezionale dal punto di vista climatico. Pensate solo al fatto che le temperature prevista tra Mercoledì e Venerdì, sono valori che non si raggiungevano da oltre 100 anni. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che bollino nero e con valori da primato si avranno soprattutto in Piemonte ed in città come Alessandria, Asti e Vercelli dove il ribollire dei termometri li spingerà fino a valori prossimi ai 42-43 gradi polverizzando tutti i record precedenti. Clima rovente e bollino nero anche sul resto del Nord come a Pavia, Milano, Bolzano, Rovigo, Padova e poi Ferrara e Bologna con valori compresi fra i 39 e 41°C.



Città roventi anche su alcuni tratti del Centro. In Toscana, ad esempio, Firenze e Prato si guadagneranno anch'esse il bollino nero con i loro 39-40°C. Anche Roma farà la sua parte seppur con temperature lievemente inferiori ed attestate sui 36-37°C.



Insomma, inutile negarlo, sono numeri davvero eclatanti per la fine di Giugno e senza considerare il fatto che, l'elevato tasso di umidità, renderà ancora più elevati i valori delle temperature percepite con minacciosi livelli di disagio fisico, soprattutto per bambini e anziani. La redazione del sito www.iLMeteo.it comunica però che in tutto questo inferno di clima rovente ed irrespirabile, ci sarà un angolo del Paese dove si potrà sicuramente respirare un'aria più salubre ed umana. Parliamo del Sud dove, nonostante i valori termici saranno comunque superiori alla media del periodo, i termometri si manterranno decisamente più bassi ad eccezione di alcune aree della Campania, come il casertano avvolto da un caldo più deciso e con punte prossime ai 36-37°C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA